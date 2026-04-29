Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физических лиц в 2026 году

Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физлиц в 2026 году Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования физических лиц в 2026 году

Москва29 апр Вести.Прогноз Сбербанка по росту кредитования физических лиц в России в 2026 году снижен с 9-11% до 5-8%. Об этом следует из презентации руководителя финансового блока банка Тараса Скворцова.

При этом прогноз по росту корпоративных кредитов сохранен на 10-12%. Прогноз по росту депозитов юридических лиц в текущем году остается на уровне 10-12%. Аналитики банка также сохранили прогноз по росту депозитов физлиц – 13-15%.

В начале апреля стало известно, что долги россиян в виде кредитов и займов впервые в истории достигли 45 трлн рублей. Согласно статистике, 48,1% задолженности составили ипотечные кредиты – 21,7 трлн рублей. Еще 29,7% приходится на потребительские ссуды (13,4 трлн рублей), 6,8% – автокредиты (3 трлн рублей).

Ранее Скворцов сообщил, что "Сбер" ожидает ключевую ставку Банка России к концу текущего года в диапазоне 12-13%.