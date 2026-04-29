"Сбер" ожидает ключевую ставку ЦБ к концу 2026 года в диапазоне 12-13%

"Сбер" ожидает ключевую ставку Банка России к концу 2026 года в диапазоне 12-13% "Сбер" ожидает ключевую ставку ЦБ к концу 2026 года в диапазоне 12-13%

Москва29 апр Вести."Сбер" ожидает ключевую ставку Банка России к концу текущего года в диапазоне 12-13%. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор "Сбера" Тарас Скворцов.

На фоне сохранения проинфляционных рисков ЦБ сохранит осторожный подход к смягчению ДКП в оставшееся время до конца года. Поэтому к концу 2026 года ключевая ставка снизится в диапазон 12-13% сказал он

24 апреля совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5% годовых.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, как ключевая ставка защищает доходы граждан.