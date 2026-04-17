Аналитик дал прогноз по ключевой ставке Банка России на конец года

Аналитик дал прогноз по ключевой ставке Банка России на конец года

Москва17 апр Вести.К концу 2026 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 13,5-14%, сообщило РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании "Баланс-Платформа" Евгения Сеньковского.

Ожидаю, что к концу 2026 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5–14%. На ее динамику в первую очередь будут влиять инфляционные ожидания, ситуация на рынке труда, бюджетная политика, а также внешние факторы — геополитическая ситуация, валютный курс и экспортная выручка отметил эксперт

Он также уточнил, что благодаря такой ставки начнет восстанавливаться потребительское кредитование, в том числе автокредитование, где накопился отложенный спрос.

В марте Банк России снизил ключевую ставку до 15%.