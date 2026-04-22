Костин оценил, какой должна быть ключевая ставка к концу года Костин: ключевая ставка Банка России не должна превышать 12% к концу года

Москва22 апр Вести.Ключевая ставка Центробанка РФ в конце текущего года не должна превышать 12% годовых. Такое заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога на тему "Капитал перемен: контуры нового инвестиционного ландшафта", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что следующее заседание совета директоров Центрального банка России по ключевой ставке пройдет 24 апреля.

Мы считаем, что на конец года ставка не должна превышать 12% отметил Костин

9 апреля советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что регулятор в ходе заседания определит целесообразность снижения ставки.

Ранее экономист Антон Табах также дал прогноз по снижению ключевой ставки.