В "Сбере" сообщили о снижении активности мошенников с начала 2026 года

Москва31 мая Вести."Сбер" с начала 2026 года отмечает снижение мошеннической активности, объем денежных средств, которые злоумышленники пытались похитить у клиентов банка сократился на 30% в годовом выражении. Об этом в разговоре с ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Отмечается, что "важный сдвиг" наблюдается в сфере классического телефонного мошенничества, когда злоумышленники совершают массовые обзвоны якобы от имени известных компаний, правоохранительных органов или госструктур, прибегая к подмене номеров.

В "Сбере" мы фиксируем снижение мошеннической активности: с начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года - около 170 млрд отметил он

Кузнецов также привел данные операторов связи, согласно которым частота мошеннических звонков уменьшилась на 20-75%, а количество случаев дистанционного мошенничества по данным МВД за I квартал 2026 г. снизилось на 22,7%.

