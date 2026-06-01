Мошенники переключились с криптовалют на схемы с нейросетями МВД предупредило о росте числа мошенничеств под видом заработка на ИИ

Москва1 июн Вести.Тема искусственного интеллекта и нейросетей все чаще используется мошенниками для обмана граждан вместо криптовалютных схем. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники эксплуатируют высокий интерес к новым технологиям, предлагая жертвам заработать на инвестициях в ИИ-проекты, пройти платное обучение работе с нейросетями или получить удаленную работу в качестве AI-специалиста.

На практике подобные предложения нередко оказываются способом хищения денежных средств или персональных данных говорится в сообщении УБК МВД в MAX

Правоохранители фиксируют схемы, в которых граждан убеждают оплатить доступ к якобы уникальным платформам, обязательные подписки, обучающие курсы или страховые депозиты для начала работы. После получения денег организаторы либо исчезают, либо продолжают требовать новые платежи под различными предлогами.

Также распространение получили псевдоинвестиционные проекты, обещающие высокий доход за счет использования искусственного интеллекта, хотя в действительности никакой деятельности они не ведут.

В МВД объясняют популярность таких схем тем, что многие люди интересуются новыми технологиями, но не всегда понимают принципы их работы. Этим и пользуются мошенники, создавая впечатление инновационности и профессиональной экспертизы.

