NEWS.ru: мошенники обещают процент за якобы помощь с выводом средств NEWS.ru: аферисты предлагают процент за фиктивную помощь с деньгами

Москва28 апр Вести.Мошенники запустили новую массовую схему "заработка" на выводе средств, якобы подпавших под санкции. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил изданию NEWS.ru.

Они размещают сообщения, якобы предлагают за процент помощь с выводом денег, иногда упоминают обход ограничений. Легенда одна - из-за санкций нужны посредники. Фактически жертве предлагают стать дроппером сказал он

Щербаченко пояснил, что мошенники подают это как легкий и "законный" заработок без специальных навыков: человеку обещают комиссию с каждой операции, достаточно лишь переводить поступающие средства дальше по указанным реквизитам.

На деле, подчеркнул он, через человека прогоняются чужие, часто украденные деньги, а его банковские карты и счета используются как транзитные. Это уже не посредничество, а прямое участие в отмывании средств и мошенничестве. По словам эксперта, участие в таких схемах обычно заканчивается блокировкой счетов и карт, попаданием в базы дропперов, дальнейшими проблемами с открытием банковских продуктов, а также возможной уголовной ответственностью.