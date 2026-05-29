Москва29 мая Вести.Мошенники стали обманывать россиян тем, что якобы взломали их данные на "Госуслугах" с помощью биометрии, сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявили в пресс-службе Т-банка.

Злоумышленники сперва звонят потенциальной жертве под видом курьерской службы, сотрудника банка или сотового оператора с целью разговорить. Через несколько часов человеку поступает новый звонок, в котором мошенники под видом "Центра цифровой безопасности" заявляют, что его профиль на "Госуслугах" взломали с помощью сгенерированного ИИ голоса жертвы.

Мошенники заявляют жертве, что данные, полученные из личного кабинета "Госуслуг", могут быть использованы для взлома банковского счета и вывода сбережений. В этот момент человеку предлагают перевести средства на "безопасный счет", который на самом деле является счетом мошенников. До момента перевода жертве также могут звонить фальшивые сотрудники Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга.

По словам руководителя центра экосистемной идентификации Т-Банка Михаила Булатова, даже если мошенники смогут записать голос, взломать "Госуслуги" или счет в банке с его помощью невозможно, так как для входа в государственные сервисы не предусмотрена голосовая аутентификация. Он посоветовал внимательно смотреть, коды от каких сервисов приходят в смс и никому не называть цифры из сообщений.