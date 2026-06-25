Минюст создает систему для распознавания дипфейков в ходе видеоконференций Минюст РФ разрабатывает программное обеспечение для обнаружения дипфейков

Москва25 июн Вести.Министерство юстиции России ведет работу над созданием программных инструментов, способных выявлять поддельные изображения и видео, сгенерированные нейросетями, в режиме реального времени. Особое внимание уделяется сеансам видео-конференц-связи, которые активно используются в деловой и судебной практике.

О разработке сообщил директор департамента государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста России Владимир Ведерников. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что "использование ВКС в деловом обороте несет эти риски".

И, соответственно, большая задача — это разработка программного обеспечения по детекции в режиме реального времени использования дипфейков в ходе ВКС. Работа по разработке таких программ ведется, наработки уже есть сообщил он

По словам Ведерникова, применение технологии дипфейков создает серьезные угрозы для идентификации личности в онлайн-коммуникациях. Внедрение системы обнаружения позволит повысить достоверность видеопереговоров и защитить участников судебных и деловых процессов от мошенничества.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что применение дипфейков в киберпреступлениях принесло мошенникам около 15-16 миллионов рублей.