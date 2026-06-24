Средства населения в банках России в мае сократились на полтриллиона рублей

Россияне забрали из банков в мае 500 миллиардов рублей Средства населения в банках России в мае сократились на полтриллиона рублей

Москва24 июн Вести.Объем средств населения в российских банках в мае 2026 года уменьшился на 0,5 триллиона рублей или 0,8%, достигнув отметки в 67,6 триллиона рублей. Соответствующие данные приводятся в материалах Банка России.

Эта динамика последовала за значительным ростом на 1,7%, который был зафиксирован в апреле.

Также отмечается, что остатки уменьшились как на текущих счетах, так и на срочных вкладах. В частности, на текущих счетах падение составило 0,3 триллиона рублей (1,4%), в то время как срочные вклады сократились на 0,2 триллиона рублей (0,4%).

Ранее ЦБ РФ повысил курсы валют.