Москва22 июн Вести.Банк России (ЦБ РФ) объявил официальные курсы иностранных валют на 23 июня. Согласно опубликованным данным, американский доллар и евро продолжили укрепляться по отношению к рублю.

Официальный курс доллара установлен на отметке 73,765 рубля, что на 32,6 копейки выше предыдущего показателя. Европейская валюта также подорожала: курс евро повышен на 41,79 копейки и теперь составляет 84,5863 рубля. Кроме того, вырос и китайский юань — его официальный курс увеличился на 7,87 копейки, до 10,8847 рубля.

Ранее цена золота на бирже впервые с марта опустилась ниже 4,25 тысячи долларов.