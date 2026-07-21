Москва21 июлВести.Центральный банк (ЦБ) России установил официальный курс доллара на 22 июня - 78,5540 рубля, что является максимальным значением за три месяца. Об этом следует из информации на сайте регулятора.
Предыдущий максимум был зафиксирован 8 апреля - 78,75 рубля.
А с 21 июля курс доллара вырос на 23,81 копейки.
В свою очередь курс евро теперь составляет 89,76 рубля (плюс 20 копеек). Юань подорожал на 4 копейки и достиг 11,61 рубля.
Ранее кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что до конца лета доллар поднимется до 83 рублей.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина называла факторы, влияющие на курс рубля.