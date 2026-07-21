Банк России повысил курс доллара до максимальных за три месяца значений

Центробанк повысил курс доллара до максимальных за три месяца значений Банк России повысил курс доллара до максимальных за три месяца значений

Москва21 июл Вести.Центральный банк (ЦБ) России установил официальный курс доллара на 22 июня - 78,5540 рубля, что является максимальным значением за три месяца. Об этом следует из информации на сайте регулятора.

Предыдущий максимум был зафиксирован 8 апреля - 78,75 рубля.

А с 21 июля курс доллара вырос на 23,81 копейки.

В свою очередь курс евро теперь составляет 89,76 рубля (плюс 20 копеек). Юань подорожал на 4 копейки и достиг 11,61 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что до конца лета доллар поднимется до 83 рублей.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина называла факторы, влияющие на курс рубля.