Экономист Бархота: до конца лета доллар поднимется до 83 рублей Экономист спрогнозировал ослабление рубля к доллару до конца лета

Москва26 июн Вести.К концу лета доллар может укрепиться до 83 рублей. Таким мнением с NEWS.ru поделился эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Он полагает, что основная динамика курса американской валюты проявится в ближайшие месяцы, когда доллар будет постепенно преодолевать ключевые психологические отметки.

Можно ожидать, что планка 75 рублей за доллар будет взята, скорее всего, до середины лета. А в августе мы можем протестировать уровень 80 рублей за доллар, а то и выше. И это было бы целесообразно сказал он

При этом экономист назвал ослабление российской валюты до 90–95 рублей за доллар "перебором", подчеркнув, что в условиях высоких процентных ставок по активам в рублях такой сценарий невозможен.

Поэтому я все-таки такой компромиссный вариант оценил бы как 78–83 рубля за доллар до конца лета заключил Бархота

Накануне ЦБ РФ установил курс доллара на 26 июня на уровне 75,6347 рубля. За сутки американская валюта подорожала на 86 копеек. Предыдущий раз доллар стоил выше 75 рублей 7 мая.

Как ранее заявлял глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, курс в 80-85 рублей за доллар был бы позитивно воспринят бизнесом.