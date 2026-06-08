Аналитик Соболев: до середины июня доллар будет в диапазоне 71-75 рублей

Аналитик Соболев спрогнозировал курс доллара до середины июня Аналитик Соболев: до середины июня доллар будет в диапазоне 71-75 рублей

Москва8 июн Вести.До второй половины июня ожидаются колебания курса доллара в пределах 71-75 рублей – увеличение объемов покупки иностранной валюты со стороны Министерства финансов РФ замедлило тренд укрепления рубля с начала лета, рассказал в беседе с RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Важным для рынка событием в июне станет решение Банка России (ЦБ РФ) по ключевой ставке 19 июня, отметил аналитик.

Регулятор может начать решительнее смягчать денежно-кредитные условия, что, вероятно, ослабит позиции российской валюты, сбалансировав рынок в новом налоговом периоде считает Соболев

По словам эксперта, в течение наступившей недели курс евро будет находиться в недельном диапазоне 81,5-86,5 рубля.

Он будет определяться через кросс-курс евро к юаню на Forex и биржевым курсом юаня к рублю заключил он

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, каким будет курс доллара к концу 2026 года.