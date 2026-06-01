Курс рубля к доллару к осени сохранится на уровне 70-75 Эксперт Ордов спрогнозировал курс рубля до сентября на уровне 70-75 за доллар

Москва1 июн Вести.Дальнейшее укрепление рубля невыгодно ЦБ и Министерству финансов, а излишнее ослабление валюты может вызвать инфляционные риски. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.

Он спрогнозировал курс рубля в 70-75 за доллар к сентябрю.

С высокой вероятностью мы можем констатировать, что Министерству финансов и Центральному банку дальнейшего укрепления рубля точно не надо. Но и ослабление излишнее для Центрального банка имеет инфляционные факторы, поэтому можно тоже быть уверенным, что в валютном рынке сохранятся колебания. Поэтому 70-75 рублей до сентября вполне реально, если какая-то макроэкономическая конъюнктура не изменится. 60 и 50 [рублей за доллар] это совсем какие-то сценарии тоже эпатажные рассказал эксперт

Ранее издание Financial Times сообщало о сильнейшем укреплении рубля за последние три года. Сейчас российская валюта находится на самой высокой отметке к доллару с февраля 2023 года.