Financial Times рассказала о сильнейшем укреплении рубля за три года

Москва28 мая Вести.Российский рубль за последние три гола достиг самого высокого уровня на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители. Об этом пишет газета Financial Times.

Согласно курсам Банка России на 28 мая, доллар стоит 70,9 рубля, евро – 82,7 рубля, а юань – 10,45 рубля. По сравнению с днем ранее доллар подешевел на 76,68 коп., евро — на 57,51 коп., а юань снизился на 9,48 коп.

Ключевая ставка регулятора на данный момент составляет 14,5%. За последние восемь месяцев она стабильно снижалась. Рубль сейчас находится на самой высокой отметке к доллару с февраля 2023 года, и, по данным издания, укрепился более чем на 60% в долларовом выражении.