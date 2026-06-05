Греф: курс доллара будет выше 80 рублей к концу года

Греф дал прогноз по курсу доллара на конец года Греф: курс доллара будет выше 80 рублей к концу года

Москва5 июн Вести.Курс доллара к концу 2026 года может составить 80–85 рублей, если не произойдет непредвиденных событий. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, которые приводит РБК, текущий прогноз банка остается без изменений.

Если не возникнет новых "черных лебедей", то по всем параметрам рубль должен быть точно за 80 к концу года. Наша оценка была 85, и мы ее пока оставляем такой же сказал Греф

Он отметил, что на курс российской валюты влияет ситуация на нефтяном рынке. По словам главы Сбербанка, без этого фактора рубль мог бы находиться в иной позиции.

В середине мая внебиржевой курс доллара рухнул ниже 72 рублей впервые за три года.