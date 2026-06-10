Шохин: бизнес высказывается в пользу курса в 80-85 рублей за доллар

Шохин рассказал, какой курс доллара был бы позитивно воспринят бизнесом Шохин: бизнес высказывается в пользу курса в 80-85 рублей за доллар

Москва10 июн Вести.Курс в 80-85 рублей за доллар был бы позитивно воспринят бизнесом. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Оценки показывают, что курс 80-85 [рублей за доллар] – об этом многие в кулуарах и на сессиях Петербургского форума говорили, – был бы безусловно позитивно воспринят бизнесом сказал он

Банк России (ЦБ РФ) установил на 10 июня 2026 года официальный курс доллара на уровне 71,7318 рубля, что на 1 рубль 53 копейки меньше предыдущего показателя.

Ранее начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев спрогнозировал курс доллара до середины июня.