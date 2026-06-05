Шохин: бизнес еще в начале года мечтал о ставке в 10% и курсе 90-95 руб. за $1

Президент РСПП рассказал, о какой ключевой ставке и курсе рубля мечтал бизнес Шохин: бизнес еще в начале года мечтал о ставке в 10% и курсе 90-95 руб. за $1

Москва5 июн Вести.В начале 2026 года представители российского бизнес-сообщества мечтали, что ключевая ставка в России будет 10%, а курс рубля к доллару США на уровне 90-95. Об этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Однако это были не только мечты, отметил Шохин, так как в бюджет был заложен прогнозный курс за один доллар в размере 92 рублей и 20 копеек.

Бизнес еще в начале года и мечтал об этом. Ставка ниже 10%, курс 90-95 [за доллар]. И это не просто была наша мечта. В бюджет был заложен курс прогнозный 92 рубля и 20 копеек. И, в принципе, когда условно вместо 92 у вас 72, экспортерам и импортерам трудно ориентироваться и планировать свою хозяйственную деятельность сказал Шохин

Александр Шохин также назвал благоприятную для российского бизнеса ключевую ставку.

Ранее экономисты сообщили, что дальнейшее укрепление рубля невыгодно Центральному банку и министерству финансов, а излишнее ослабление валюты может вызвать инфляционные риски. По прогнозам экспертов, к сентябрю курс рубля будет в 70-75 за один доллар США.