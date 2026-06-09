Банк России: россияне увеличили закупки валюты почти на 40% за месяц ЦБ РФ: чистые покупки валюты физическими лицами в мае выросли до 151 млрд рублей

Москва9 июн Вести.Россияне в мае существенно нарастили объем приобретаемой иностранной валюты. Согласно новому "Обзору рисков финансовых рынков" Банка России, чистые покупки (разница между купленной и проданной валютой) достигли 151 миллиарда рублей, что на 39,8% выше апрельского показателя.

Регулятор связывает такой всплеск сразу с двумя факторами: относительным укреплением рубля и традиционным сезонным спросом перед летними отпусками.

В мае физические лица существенно нарастили нетто-покупки валюты на фоне крепкого рубля и в преддверии периода отпусков – до 151 миллиарда рублей (в апреле – 108 миллиардов рублей) говорится в документе

При этом в ЦБ отметили, что майский результат превысил показатель за аналогичный месяц прошлого года (111 млрд руб.), но оказался ниже уровня мая 2024 года (206 млрд руб.). Для сравнения: в среднем за предыдущие 12 месяцев граждане покупали валюту на 81,7 миллиарда рублей ежемесячно.

С начала 2026 года суммарные чистые покупки валюты физическими лицами составили 291 миллиард рублей. Как подчеркивает регулятор, в сопоставимые периоды 2024 и 2025 годов этот показатель был существенно иным — 765 миллиардов и 386 миллиардов рублей соответственно.

Чистые покупки валюты нефинансовыми компаниями также выросли в апреле - до 1,2 трлн руб.