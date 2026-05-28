Москва28 мая Вести.Россияне стали активнее покупать доллары на фоне укрепления рубля и наступления сезона отпусков. Об этом рассказала доцент Финансового университета Ольга Горбунова агентству "Прайм".

По ее словам, дополнительным стимулом для покупки валюты послужило снижение ставок по депозитам.

При этом доллар опускался до 70,95 рубля. Такой выгодный курс в сочетании с упомянутыми факторами толкает россиян в обменники сказала она

Вместе с тем эксперт отметила, что подобная активность носит временный характер. Горбунова пояснила, что покупка долларов оправдана в случае поездки за рубеж, однако для долгосрочных накоплений она невыгодна. Рублевые инструменты, депозиты и облигации, предпочтительнее, поскольку, в отличие от наличной валюты, приносят реальный доход.