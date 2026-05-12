Москва12 мая Вести.Чистые покупки валюты нетто-покупателями – нефинансовыми компаниями в апреле выросли до 1,2 трлн рублей. Об этом сообщается в "Обзоре рисков финансовых рынков", который опубликован на сайте Центробанка РФ.

Уточняется, что в марте они составляли 0,9 трлн рублей.

