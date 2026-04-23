ЦБ РФ: международные резервы за неделю увеличились на 0,6% до $779,5 млрд

Москва23 апр Вести.Международные резервы России по состоянию на 17 апреля 2026 года составили 779,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Банка России.

За отчетный период международные российские резервы увеличились на 4,7 миллиарда долларов, или на 0,6%.

...В основном из-за положительной переоценки отмечается в сообщении регулятора

Неделей ранее, по состоянию на 10 апреля, объем резервов составлял 774,8 миллиарда долларов.

Рекордный показатель был зафиксирован 30 января. Тогда резервы составляли 826,8 миллиарда долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны заморозили часть золотовалютных резервов и запретив операции по управлению активами ЦБ.

