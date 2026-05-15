Международные резервы России преодолели отметку в 771 млрд долларов за неделю ЦБ РФ: международные резервы увеличились до 771 млрд долларов к 8 мая

Москва15 мая Вести.Международные резервы России за период с 1 по 8 мая текущего года выросли до 771 миллиарда долларов, что эквивалентно приросту в 13,5 млрд долларов или 1,8% за неделю. Об этом сообщается в данных Центрального банка РФ, опубликованных 15 мая.

На 1 мая уровень резервов оценивался в 757,5 млрд долларов.

Международные резервы по состоянию на конец дня 8 мая 2026 года составили 771 миллиард долларов, увеличившись за неделю на 13,5 миллиарда долларов отмечается в заявлении регулятора

По итогам месяца рост показателя объясняется в основном положительной переоценкой активов фонда. Международные резервы РФ, как высоколиквидные иностранные активы, включающие монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте, находятся в распоряжении Банка России и правительства страны.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года Банк России реализовал часть своих золотых резервов, продав около 22 тонн металла, что составляет примерно 1% от общих запасов. Вместе с тем, на счетах ЦБ остается около 2,3 тысячи тонн золота. Максимальный рекордный показатель резервов РФ был зафиксирован 30 января и составил 826,8 млрд долларов.