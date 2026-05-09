Международные резервы России в течение апреля увеличились до $758,7 млрд

Международные резервы РФ за месяц выросли почти на $10 млрд Международные резервы России в течение апреля увеличились до $758,7 млрд

Москва9 мая Вести.Объем международных резервов России по состоянию на 1 мая 2026 года достиг 758,678 миллиарда долларов, сообщается на сайте Центрального банка (ЦБ) страны.

По данным регулятора, валютные резервы на начало текущего месяца составили 421,2 миллиарда, включая 391,7 миллиарда в иностранной валюте. Стоимость монетарного золота оценена в 337,5 миллиарда долларов.

Таким образом, за месяц международные резервы увеличились на 9,7 миллиарда долларов.

23 апреля Банк России сообщил о росте международных резервов на 4,7 миллиарда за неделю. По состоянию на 17 апреля их объем достиг 779,5 миллиарда долларов, что на 0,6% больше по сравнению с уровнем 10 апреля, когда резервы составили 774,8 миллиарда.

Объем золотых резервов России впервые в истории превысил 400 миллиардов долларов в феврале 2026 года.

Ранее в Центробанке рассказали, где хранятся все золотовалютные резервы страны.