Минфин с 8 мая по 4 июня купит валюту и золото на 110,3 миллиарда рублей Минфин купит золото и валюту на 110,3 миллиарда рублей

Москва6 мая Вести.Минфин РФ с 8 мая по 4 июня приобретет валюту и золото по бюджетному правилу на 110,3 миллиарда рублей с учетом отложенных операций за март и апрель 2026 года.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей.

Общий объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, в пределах дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2026 года с учетом объема отложенных операций за март и апрель 2026 года составляет 110,3 миллиарда рублей говорится на сайте ведомства

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал в беседе с Павлом Зарубиным для ИС "Вести" о допдоходах российского бюджета в связи с повышением цен на нефть.