Москва21 мая Вести.Министерство финансов России планирует собрать книгу заявок на 10-летние облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях 28 мая. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

Инвесторам будет предложен выпуск ОФЗ с постоянным купонным доходом, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью облигации 10000 юаней.

Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 28 мая 2026 г. Техническое размещение планируется 3 июня 2026 г. Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора говорится в сообщении

В январе Минфин РФ продал облигации федерального займа на 14,95 миллиарда рублей по номиналу при спросе на 56,941 миллиарда рублей по номиналу.