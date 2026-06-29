ЦБ РФ определил объемы операций на внутреннем валютном рынке до конца 2026 года

ЦБ РФ определил объем операций на внутреннем валютном рынке с июля по декабрь ЦБ РФ определил объемы операций на внутреннем валютном рынке до конца 2026 года

Москва29 июн Вести.Банк России определил объемы операций на внутреннем валютном рынке с 1 июля до 31 декабря 2026 года. С 1 по 6 июля регулятор осуществит суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день, сообщили в ЦБ.

Уточняется, что объем покупки валюты будут осуществляться с учетом анонсированного Минфином России объема покупок в рамках бюджетного правила на период с 5 июня по 6 июля 2026 года в размере 9,91 млрд рублей в день.

Банк России информирует об объемах проводимых операций на внутреннем валютном рынке c 1 июля по 31 декабря 2026 года. … с 1 по 6 июля 2026 года [регулятор] будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день отмечается на сайте ЦБ

В Банке России подчеркнули, что в коне декабря 2026 года регулятор опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на первое полугодие 2027 года с учетом данных Минфина.

9 июня в ЦБ РФ заявили, что в мае россияне существенно нарастили объем приобретаемой иностранной валюты. Согласно новому "Обзору рисков финансовых рынков", чистые покупки достигли 151 миллиарда рублей, что на 39,8% выше апрельского показателя.