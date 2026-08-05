Москва5 авгВести.Министерство финансов России с 7 августа по 4 сентября направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 136,17 миллиарда рублей. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Минфина.
Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 136,17 млрд рублейсказано в публикации
Министерство уточнило, что ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 6,5 миллиарда рублей.
В мае в Минфине назвали золото идеальной заменой иностранной валюте.