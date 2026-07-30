ЦБ сообщил об увеличении международных резервов РФ на $9,2 млрд за неделю

Международные резервы России за неделю выросли до $732,1 млрд ЦБ сообщил об увеличении международных резервов РФ на $9,2 млрд за неделю

Москва30 июл Вести.Международные резервы России по состоянию на 24 июля 2026 года увеличились за неделю на 9,2 миллиарда долларов и достигли 732,1 миллиарда. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, неделей ранее объем международных резервов составлял 722,9 миллиарда долларов. Основной причиной роста стала положительная переоценка активов.

Международные резервы по состоянию на конец дня 24 июля 2026 года составили 732,1 миллиарда долларов США говорится в сообщении

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В их состав входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.