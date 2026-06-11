Москва11 июнВести.Международные резервы России за прошедшую неделю увеличились на 1 миллиард долларов и составили 749,7 миллиарда долларов, следует из опубликованных данных Банка России.
В релизе регулятора указано, что динамика резервов отражает изменения в операциях на внешних рынках и валютно‑финансовые потоки за отчётный период.
Банк России предоставляет такие еженедельные сводки в рамках регулярного информирования о состоянии международных резервов и платежного баланса страны. Более полные комментарии и развернутые показатели, как правило, публикуются в ежемесячных и квартальных отчётах регулятора.