ЦБ: резервы РФ за неделю увеличились до $749,7 млрд

Международные резервы России выросли на $1 млрд, заявил Центробанк ЦБ: резервы РФ за неделю увеличились до $749,7 млрд

Москва11 июн Вести.Международные резервы России за прошедшую неделю увеличились на 1 миллиард долларов и составили 749,7 миллиарда долларов, следует из опубликованных данных Банка России.

В релизе регулятора указано, что динамика резервов отражает изменения в операциях на внешних рынках и валютно‑финансовые потоки за отчётный период.

Банк России предоставляет такие еженедельные сводки в рамках регулярного информирования о состоянии международных резервов и платежного баланса страны. Более полные комментарии и развернутые показатели, как правило, публикуются в ежемесячных и квартальных отчётах регулятора.