Москва29 июнВести.В мае россияне вывели со счетов в банках рекордные 550 миллиардов рублей, говорится в отчетных материалах Центробанка РФ.
По состоянию на конец мая объем денежных средств физических лиц на счетах в российских банках снизился до 67,6 триллионов рублей.
Отмечается, что в марте текущего года граждане сняли с депозитов порядка 116 миллиардов рублей, что на 21% уступает майским показателям.
Больше всего средств было обналичено с текущих счетов (порядка 0,3 триллиона рублей) и со срочных вкладов (около 0,2 триллиона рублей).
Ранее стало известно, что в мае был зафиксирован рекордный в 2026 году отток средств со срочных депозитов россиян. Общий объем срочных депозитов банков сократился за один месяц на 280,5 миллиарда рублей.