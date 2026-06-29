Россияне в мае сняли с банковских счетов 550 миллиардов рублей

Россияне в мае сняли с банковских счетов рекордную с начала 2026 года сумму Россияне в мае сняли с банковских счетов 550 миллиардов рублей

Москва29 июн Вести.В мае россияне вывели со счетов в банках рекордные 550 миллиардов рублей, говорится в отчетных материалах Центробанка РФ.

По состоянию на конец мая объем денежных средств физических лиц на счетах в российских банках снизился до 67,6 триллионов рублей.

Отмечается, что в марте текущего года граждане сняли с депозитов порядка 116 миллиардов рублей, что на 21% уступает майским показателям.

Больше всего средств было обналичено с текущих счетов (порядка 0,3 триллиона рублей) и со срочных вкладов (около 0,2 триллиона рублей).

Ранее стало известно, что в мае был зафиксирован рекордный в 2026 году отток средств со срочных депозитов россиян. Общий объем срочных депозитов банков сократился за один месяц на 280,5 миллиарда рублей.