Россияне вывели из фондов облигаций рекордный объем средств Отток из фондов облигаций в России достиг 90 млрд рублей

Москва4 авг Вести.В июле 2026 года российские инвесторы вывели из фондов облигаций почти 90 млрд руб., сообщает РБК. Это максимальный месячный отток в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года.

Деньги из фондов облигаций выводились на фоне разочарования инвесторов, которые ждали более быстрого снижения ставки Банком России.

При этом росли вложения российских инвесторов в фонды акций. Чистый приток средств был зафиксирован впервые с января 2026 года (700 млн руб.), хотя ситуация на рынке акций тоже складывалась непросто: индекс Мосбиржи снижался пятый месяц подряд.