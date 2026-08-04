В России прирост объема наличных в обращении в июле ускорился почти в 1,5 раза

Объем наличных денег на руках у россиян вырос в июле до 643 миллиардов рублей В России прирост объема наличных в обращении в июле ускорился почти в 1,5 раза

Москва4 авг Вести.Прирост объема наличных средств в обращении россиян в июле превысил показатели предыдущего месяца почти в полтора раза.

По данным Банка России, прирост достиг 643 миллиардов рублей, тогда как июньский показатель составил 450 миллиардов, сообщает РИА Новости. Таким образом, за месяц он вырос на 43%.

Отмечается, что с начала года совокупный объем наличных средств у населения и коммерческих структур уже увеличился более чем на 2 триллиона рублей. При этом июльский рост стал максимальным за период с января.

Ранее финансисты оценили влияние цифрового рубля на экономику России.