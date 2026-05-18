Москва18 маяВести.Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные SuperJob. Исследование проводилось с 4 по 7 мая этого года среди 11 600 россиян старше 18 лет.
Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины — 3100говорится в отчете
При этом средняя сумма наличных денег, которую носят с собой граждане, выросла на 23% в сравнении с октябрем 2025 года, когда проводился аналогичный опрос.
Доля тех, кто пользуется исключительно безналичным способом оплаты, составила 27%.
Ранее в Банке России объяснили, что спрос на наличные деньги в марте-апреле вырос из-за изменений в налогах и перебоев интернета.