ОКБ: количество выдач кредитов наличными в РФ выросло в июне на 55% ОКБ: объем кредитования наличными в июне составил 471,47 млрд рублей

Москва16 июл Вести.В июне 2026 года количество выдач кредитов наличными увеличилось на 55 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, объем кредитования наличными в июне составил 471,47 млрд рублей, что на 5% выше, чем в мае, когда он был равен 449,73 млрд. Средний размер кредита наличными в первый месяц лета вырос на 14 тыс. рублей и составил 211 тыс.

Всего за первое полугодие 2026 года россияне оформили 11,73 млн кредитов наличными на общую сумму 2,32 трлн рублей. Среднемесячный объем выдач составил 387,11 млрд рублей уточнили в пресс-службе ОКБ

В пятерку регионов-лидеров по количеству выданных кредитов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Самые крупные кредиты наличными выдали в июне жителям столицы – в среднем 350 тыс. рублей.