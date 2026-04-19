Москва19 апрВести.Жители Ненецкого автономного округа активнее других россиян пользуются кредитными средствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка РФ.
Как уточняется в публикации, по итогам февраля текущего года объем выдач кредитов в этом регионе вырос почти на 25% по сравнению с январем.
Значительный рост выдачи кредитов зафиксирован также в Магаданской области и Еврейской автономной области – на 16% и 14% соответственносвидетельствуют данные банковской статистики
В то же время заметно снизились объемы выдачи кредитных средств в Калмыкии (-17%), а также в Кабардино-Балкарии и Чувашии – более чем на 10%.