Исследование: самые дисциплинированные заемщики РФ живут в Севастополе и Крыму

Названы регионы России с самыми дисциплинированными заемщиками Исследование: самые дисциплинированные заемщики РФ живут в Севастополе и Крыму

Москва20 апр Вести.Жители Севастополя и Крыма являются самыми дисциплинированными заемщиками в России, самые большие долги по кредитам перед банками имеются у жителей Ингушетии и Чечни, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Исследование рейтинга регионов России по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам было подготовлено на основе данных Центробанка РФ​​​.

Регионом-лидером по платежной дисциплине стал Севастополь, где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67% следует из документа исследования

Дисциплинированные заемщики живут и Крыму, Санкт-Петербурге, Чувашии, Якутии и Москве. В антирейтинге – Ингушетия и Чечня.