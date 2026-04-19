Москва19 апрВести.По итогам 2025 года резко возросло использование наличных в Севастополе и Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка РФ.
Как уточняется, в пятерку лидеров вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области
Согласно данным статистики, которую приводит агентство, использование наличных увеличилось в 69 регионах РФ.
Ранее Центробанк сообщал, что наличный денежный оборот в России в 2025 году снизился на 3,4% и составил 125,7 трлн рублей на фоне роста популярности безналичных платежей.