Использование наличных резво увеличилось на Ставрополье и в Севастополе

Москва19 апр Вести.По итогам 2025 года резко возросло использование наличных в Севастополе и Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Как уточняется, в пятерку лидеров вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области

Согласно данным статистики, которую приводит агентство, использование наличных увеличилось в 69 регионах РФ.

Ранее Центробанк сообщал, что наличный денежный оборот в России в 2025 году снизился на 3,4% и составил 125,7 трлн рублей на фоне роста популярности безналичных платежей.