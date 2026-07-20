В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

Москва20 июл Вести.Мошенники придумали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах duty-free, рассказал представитель Совета Федерации в Министерстве юстиции РФ Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.

По словам сенатора, аферисты могут выдавать себя за сотрудников известных компаний и предлагать помощь в навигации по аэропорту, после чего просят перейти по QR-коду для участия в акции или получения бонусов.

Политик подчеркнул, что такие QR-коды чаще всего ведут на поддельные страницы, где пользователей просят ввести номер телефона, данные банковских карт или авторизоваться через сервисы, такие как "Госуслуги".

Шейкин отметил, что после ввода данных мошенники начинают пытаться получить доступ к аккаунтам жертв. Пользователи начинают получать коды подтверждения от банков или других сервисов, считая, что все началось лишь с простого сканирования QR-кода.

По мнению парламентария, на самом деле это лишь часть более широкой схемы социальной инженерии, использующей доверие и спешку людей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что мошенники стали притворяться старшими по дому, чтобы выманить персональные данные жертв.