Москва19 июл Вести.Мошенники стали притворяться старшими по дому, чтобы выманить персональные данные жертв. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он добавил, что полученную информацию злоумышленники будут использовать уже в других мошеннических схемах. Щербаченко напомнил, что старшие по дому не собирают персональные данные. Чтобы не попасться на уловку, стоит воздержаться от передачи сведений о себе по телефону и в чатах.

Мошенники обзванивают жильцов и пишут им в мессенджерах, выдавая себя за старших по дому. Под предлогом оформления документов для ЖКХ они просят предоставить личные данные пояснил Щербаченко

Ранее он рассказал, что мошенники также могут притворяться сотрудниками фирм, которые помогают со списанием долгов. В этом случае преступники убеждают жертву не платить по кредитам, а отдать деньги им якобы за сопровождение процедуры банкротства.