В Совфеде рассказали, когда будет принят третий пакет мер против мошенников В СФ рассчитывают принять очередной пакет мер против мошенников осенью 2026 г.

Москва20 июн Вести.Совет Федерации намерен этой осенью принять третий пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. У сенаторов уже накопился ряд соответствующих запросов от россиян по борьбе с дипфейками, рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Говоря об общем числе принятых законодательных пакетов по противодействию мошенничеству, сенатор отметил, что важно их качество, а не количество.

Поэтому, сколько нужно пакетов для того, чтобы противодействовать мошенникам, столько мы и будем выпускать. Но сейчас мы понимаем, что уже накопился ряд запросов от общества в связи с появлением дипфейков. Это и визуализация, когда не отличишь уже лицо, не говоря уж о голосе… И здесь нам нужно реагировать, потому что это просто огромные появляются и соблазн, и возможности для мошенников. Работаем. Я надеюсь, что осенью мы этот пакет примем сказал Журавлев

Совет Федерации на заседании 17 июня одобрил закон о втором пакете мер против телефонного и интернет-мошенничества. Документ предусматривает около 30 новых инициатив, направленных на повышение безопасности финансовых операций, связи и цифровых сервисов. Одним из ключевых нововведений станет ограничение количества банковских карт, оформленных на одного человека.