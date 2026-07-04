Москва4 июл Вести.Совет Федерации вносит в соответствующий закон о профилактике дополнительную меру для противодействия правонарушениям с помощью информационно-компьютерных технологий. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Он добавил, что новая система профилактики будет включать меры по воспитанию детей в школе, финансовой грамотности и информированию пожилого населения.

Мы вносим сейчас в закон о профилактике дополнительную меру о том, что государство должно сделать все для того, чтобы профилактировать в том числе и правонарушения, совершенные с помощью информационно-компьютерных технологий. Почему это важно? Потому что на сегодняшний день у государства есть большой пакет мер, направленных на профилактику: воспитание детей в школе, финансовая грамотность, информирование пожилого населения. Вот сейчас, по сути дела, под все эти информационные мероприятия мы дали законодательную основу. Это была важная инициатива Совета Федерации. Очень хорошо, что мы ее приняли наконец рассказал Шендерюк-Жидков

Ранее сообщалось, что сборная России стала абсолютным чемпионом олимпиады по кибербезопасности. Команда из РФ завоевала четыре медали.