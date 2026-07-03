Сборная России стала абсолютным чемпионом олимпиады по кибербезопасности Школьники из РФ рассказали, как прошла олимпиада по кибербезопасности в Тунисе

Москва3 июл Вести.Сборная России завоевала четыре медали и стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, проходившей в Тунисе. О том, как проходили соревнования, информационной службе "Вести" рассказали члены команды и их тренер.

Серебряный медалист Артем Румянцев, который отправился в аэропорт прямо с выпускного, рассказал, что на олимпиаде школьники активно общались с соперниками из других стран.

Румыны действительно были довольно дружелюбной командой. Также хочу отметить Казахстан. Из Европы общались с итальянцами, потому что у итальянцев был довольно сильный состав, и они также решали довольно много задач рассказал Румянцев

Бронзовый медалист Роман Черемных из Казани отметил, что задания на олимпиаде были проще, чем он ожидал, но все равно нестандартными и интересными.

Олимпиада прошла хорошо, задания были интересные, не совсем типовые, потому что часто олимпиада проводилась в стандартной категории, в которой нужно имитировать какие-то действия злоумышленников, и часто задания бывают типовыми. На эту олимпиаду видно, что готовили отдельно задания – они были довольно интересными, нестандартными, но в целом довольно простыми, я ожидал даже сложнее сказал Черемных

Тренер сборной Максим Смирнов из Центрального университета рассказал о подготовке команды, которая началась в январе.

У нас был онлайн-отбор, куда пришло больше 700 ребят, и из них мы отобрали 56 лучших, которых мы пригласили в феврале на очные сборы. Мы практически каждый день с ними занимались, подтягивали их по различным темам. Собственно, на самой олимпиаде у нас было два тура. Ребята показали на каждом туре просто самый высокий класс, я считаю. То есть на каждом туре у нас чисто Россия занимала первое место рассказал Смирнов

Ранее сообщалось, что российские школьники завоевали восемь наград в рамках Азиатской олимпиады по физике, проходившей в южнокорейском Пусане.