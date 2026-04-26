Школьники из России выиграли 4 золотые медали по биологии в Узбекистане Сборная РФ по биологии завоевала 4 золота на олимпиаде в Узбекистане

Москва26 апр Вести.В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что школьники российской сборной завоевали четыре золотые медали на 2-й Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны в Узбекистане и принесли команде абсолютную победу, передает РИА Новости.

В сообщении отмечется, что один из четырех участников сборной стал абсолютным победителем олимпиады.

Чернышенко, чьи слова привели в его аппарате, подчеркнул, что в "копилке" российской команды - четыре золотые медали и абсолютная победа, а все участники показали блестящий результат и подарили стране яркий повод для радости. Вице-премьер пожелал школьникам сохранять любознательность, верить в собственные силы и продолжать совершать новые открытия.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого также приводятся в сообщении, заявил, что Россия гордится своими ребятами, а их успех на международной арене еще раз подтвердил, что развитие естественно-научного образования дает реальные результаты. Он добавил, что российская школа традиционно славится фундаментальной подготовкой, и нынешняя победа является прямым тому подтверждением.

2-я Международная олимпиада по биологии имени Авиценны представляет собой научное соревнование для школьников средних и старших классов в возрасте от 15 до 18 лет. В этом году она проходила в городе Наманган с 20 по 26 апреля.