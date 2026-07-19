Москва19 июлВести.Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Об этом ТАСС рассказали организаторы мероприятия.
Золотые медали получили Арина Прокудина из Челябинской области, Андрей Шишко из Москвы, Роман Кравченко из Санкт-Петербурга и Дмитрий Гришко из Москвы. Серебра были удостоены Роман Кравченко из Санкт-Петербурга и Максим Большаков из Татарстана.
Российскую сборную на олимпиаде возглавил руководитель ресурсного центра дополнительного образования "Центр развития математического образования" президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.
Ранее стало известно, что школьники из России завоевали четыре золотые медали на Международной химической олимпиаде, которая прошла в столице Узбекистана Ташкенте. При этом москвич Арсений Гасаненко продемонстрировал лучший результат среди 360 участников и стал абсолютным победителем соревнований.