Все члены сборной РФ завоевали золото на Международной олимпиаде по физике

Сборная РФ привезет пять золотых медалей с Международной олимпиады по физике Все члены сборной РФ завоевали золото на Международной олимпиаде по физике

Москва11 июл Вести.Все участники сборной России завоевали золотые медали в ходе 56-й Международной олимпиады по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

В состав сборной вошли пять человек. Они являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.

Российская сборная завоевала пять золотых медалей 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), которая проходила с 4 июля в Колумбии... Пять золотых медалей у пяти участников – это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят говорится в заявлении

В ведомстве поздравили школьников с победой и отметили, что каждый из них получил свою медаль абсолютно заслуженно.

56-я Международная олимпиада по физике проходит в Колумбии с 4 по 12 июля. В 2026 году состязание объединило участников из 91 страны.

В мае 2026 года российские школьники завоевали восемь наград в рамках Азиатской олимпиады по физике, проходившей в южнокорейском Пусане: четверо учащихся были удостоены золотых наград, еще четверо получили серебро.