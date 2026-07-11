Москва11 июлВести.Все участники сборной России завоевали золотые медали в ходе 56-й Международной олимпиады по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
В состав сборной вошли пять человек. Они являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.
Российская сборная завоевала пять золотых медалей 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), которая проходила с 4 июля в Колумбии... Пять золотых медалей у пяти участников – это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребятговорится в заявлении
В ведомстве поздравили школьников с победой и отметили, что каждый из них получил свою медаль абсолютно заслуженно.
56-я Международная олимпиада по физике проходит в Колумбии с 4 по 12 июля. В 2026 году состязание объединило участников из 91 страны.
В мае 2026 года российские школьники завоевали восемь наград в рамках Азиатской олимпиады по физике, проходившей в южнокорейском Пусане: четверо учащихся были удостоены золотых наград, еще четверо получили серебро.