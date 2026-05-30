Сборная РФ в четвертый день Российско-китайских игр выиграла 16 золотых медалей

Москва30 мая Вести.Спортсмены сборной РФ в четвертый день Российско-китайских молодежных летних спортивных игр завоевали 16 золотых медалей.

В боксе россияне выиграли 8 золотых медалей, в соревнованиях по ушу - 4. Синхронистки завоевали еще 2 медали. Россияне также победили в мужском и женском волейбольных турнирах. Китайская национальная команда взяла 8 высших наград в ушу, в синхронном плавании и боксе представители КНР получили по одному золоту.

В копилке российской сборной 48 золотых медалей по итогам четырех дней. Соревнования проходят в Калининградской области и завершатся 31 мая.

Российско-китайские молодежные летние игры проводятся раз в два года, по очереди в РФ и КНР.

Ранее губернатор Калининградской области рассказал, что Игры соберут около 800 спортсменов. Он также подчеркнул, что соревнования привлекут к себе внимание не только жителей региона, но и гостей.