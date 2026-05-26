Спортсменов из Китая вдохновил радушный прием по прилете в Россию

Москва26 мая Вести.Гостей из КНР по прилете в Калининград встретили танцами и песнями. Доброжелательность россиян вызывает восхищение, рассказала ИС "Вести" баскетболистка Лью Ян.

Я первый раз в России, мне кажется, здесь все такие доброжелательные. Я с нетерпением жду игру с женской баскетбольной командой. Очень интересно увидеть, какой баскетбол в России отметила она

Ушуистка Ли Сыю также сказала, что благодаря спорту отношения между странами укрепляются.

Я очень рада, что приехала сюда. Важно, что дружеские отношения между Россией и Китаем укрепляются. В том числе, благодаря спорту сказала она

В Калининградской области проходят Х российско-китайские молодежные летние игры. Среди более 400 атлетов будут разыграны медали в 12 видах спорта. Официально турнир открыли министр спорта России Михаил Дегтярев и его коллега из КНР Чжан Цзяшен. Как отметил Дегтярев, спортивные соревнования атлетов двух стран базируются на стратегическом всеобъемлющем партнерстве РФ и КНР.