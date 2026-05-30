Сборная РФ победила на Российско-китайских играх Сборная РФ победила на Российско-китайских играх, завоевав 53 золота

Москва30 мая Вести.Российские спортсмены выиграли Российско-китайские молодежные летние спортивные игры, завоевав 53 золотые медали. Спортсмены из Китая забрали 34 золота.

В заключительный, пятый соревновательный день российская сборная получила пять золотых наград, китайская – три.

В четвертый день соревнований, 29 мая, российские спортсмены 16 раз поднимались на высшую ступень пьедестала.

Российско-китайские молодежные летние игры проводятся раз в два года, по очереди в РФ и КНР. В 2026 году спортсменов принимает Калининградская область.